Астероид размером с автомобиль пронесся вблизи Земли: в NASA сделали тревожное заявление

В NASA вызвал беспокойство астероид, который 16 августа пролетел рядом с Землей.

Об этом сообщает The Mirror.

Приближения к нашей планете астероида размером с машину специалисты не предвидели. Он пронесся на расстоянии 1830 миль от Земли. Такое небольшое расстояние от планеты без гибели камня еще никогда не фиксировали.

По оценкам, космический камень имеет диаметр от 2,9 до 6,4 метров, что примерно соответствует размеру автомобиля. Большой астероид назвали 2020 QG.

Он на этот раз не столкнулся с планетой, что вызвало облегчение у астронавтов. Однако они не исключают варианта ,что такое может произойти в будущем.

“На данный момент наша лучшая страховка возлагается на ученых NEO и их усилия сначала найти эти объекты, а затем отслеживать их движения в будущем. Нам нужно сначала найти их, а затем присматривать за ними”, – сказали в NASA.

Там также назвали метод для предотвращения столкновения Земли с астероидом: “Один из методов, предлагаемых для отклонения астероида, включает в себя термоядерное оружие, запускаемое над поверхностью, чтобы немного изменить скорость астероида, не разрушая его”.

Как сообщал “источник”, 30 июля 2020 года в 14:50 по киевскому времени с космодрома на мысе Канаверал во Флориде стартовала ракета-носитель Atlas V с марсоходом Perseverance на борту. Новый марсоход, который ранее называли Mars 2020, будет искать признаки жизни на Марсе и должен предоставить ученым больше данных об истории планеты.