Двое жителей Мелового пытались незаконно переправить в РФ автомобильные запчасти

На Луганщине пограничники сорвали сделку местных жителей с контрабандой автозапчастей.

Об этом сообщает Оперативно-военное управление Восточного регионального управления ГПСУ.

Так, вчера недалеко от населенного пункта Меловое пограничный наряд заметил движение неизвестных лиц вблизи государственной границы. Увидев пограничников, правонарушители пытались скрыться на микроавтобусе «Опель Виваро», однако побег не удался. Дельцов задержали.

Во время осмотра автомобиля пограничники обнаружили в нем одиннадцать пакетов с автозапчастями. Товар двое граждан Украины, жителей Мелового, намеревались переместить их в РФ.

Относительно нарушителей составлены дела об административных правонарушениях. Круг причастных лиц и другие обстоятельства выясняются.