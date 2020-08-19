Угроза распростра­ нения коронавируса через зараженные упаковки пищевых продуктов пугает мир – Bloomberg

Из-за опасения, что поставки замороженных продуктов могут быть причастными к распространению Covid-19, в китайском портовом городе Гуанчжоу запретили импорт замороженного мяса из “горячих точек” коронавируса.

Об этом сообщает Bloomberg.

Холодный комфорт для коронавируса

Холодильные склады и мясоперерабатывающие предприятия являются идеальной средой для распространения вируса, поскольку патогену комфортно в холодных и сухих условиях.

“Мы знаем, что вирусы обычно выживают после замораживания. Таким образом, теоретически это означает, что инфекция может распространяться таким путем”, – сказал Бенджамин Коулинг, руководитель отдела эпидемиологии и биостатистики Гонконгского университета.

Впрочем, китайские ученые считают, что риск не слишком велик. Вирусу необходимо пережить замораживание, а затем размораживание. Он должен попасть кому-то в руки, а затем в нос или рот, и все равно выжить. “Я не думаю, что это будет частый способ передачи, но это возможно”, – сказал он.

Главный эксперт Китая по респираторным заболеваниям Чжун Наньшань, который консультирует Пекин по мерам реагирования на Covid-19, также сообщил, что вирус из импортных замороженных продуктов выявляется относительно редко. “Не будем преувеличивать”, – сказал он.

Китайская предосторожность

Тем не менее, ассоциация холодовой цепи южного прибрежного города Китая Гуанчжоу приказала всем компаниям-членам приостановить импорт замороженного мяса и морепродуктов из районов, пораженных коронавирусом.

Приказ был издан после того, как местное правительство в соседнем городе Шэньчжэнь обнаружило вирус на образце куриных крылышек, импортированных из Бразилии. Гонконг также приостановил импорт с этого завода.

В остальном Китай воздерживался от более широких общенациональных шагов против импорта мяса из-за того, что его население зависит от источника питания.

Тревожный сигнал из Новой Зеландии

Новая Зеландия изначально рассматривала возможность того, что новый случай болезни, который внезапно был обнаружен на прошлой неделе после 102 дней отсутствия местного вируса, мог быть связан с холодильной установкой, поскольку первый человек с положительным результатом теста работал на предприятии “Америкольд” в Окленде .

Но предварительные результаты экологических испытаний на заводе опровергли предположение, что путь передачи проходил через охлажденные поверхности материалов, прибывающих из-за границы

Возможно, но маловероятно

Ключевой вопрос, на который пока нет ответа, заключается в том, остаются ли следы, обнаруженные на упаковке и поверхности замороженных продуктов, жизнеспособными и заразными, или же они просто мертвые и безвредные остатки патогена.

“Да, этот вирус может выживать вне людей в течение нескольких дней, в зависимости от окружающей среды”, – сказала Сара Кэхилл, старший сотрудник по стандартам пищевых продуктов в комиссии Codex Alimentarius, которая отвечает за разработку пищевых стандартов Всемирной организацией здравоохранения и ООН.

“Что мы на самом деле обнаруживаем, когда проводим эти тесты? Мы просто обнаруживаем РНК, но неизвестно жизнеспособен ли этот вирус или уже не является инфекционным агентом?” – заметила она.

Региональный директор ВОЗ в регионе Западной части Тихого океана Такеши Касаи во время онлайн-брифинга во вторник, 18 августа, заметил, что теоретически такое заражение возможно.

“Но пока наши наблюдения или данные, полученные за последние семь месяцев эпидемиологии свидетельствуют, что это маловероятно”, – подчеркнул он.

Как сообщал “источник”, распространенный в Европе и США мутировавший штамм коронавируса SARS-CoV-2 оказался более заразным, но менее смертельным.