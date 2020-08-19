В Украине пересмотрят зоны карантина: под угрозой оказались 13 областей

В Украине 20 августа пересмотрят уровни эпидемиологической опасности в ряде областей и определят регионы в ту или иную зону карантина (“зеленая”, “желтая”, “оранжевая”, “красная”).

Об этом на брифинге 19 августа сообщил главный санитарный врач страны Виктор Ляшко.

“Завтра будут пересмотрены уровни эпидопасности на основании количества заболевших за последние 14 дней. В прошлый четверг, когда принималось решение о первом зонировании, таких регионов было 10. Сейчас по статистике, которая у нас есть на сегодня, количество областей, в которых будет проведено рассмотрение и зонирование территорий по цветной гамме, уже 13. Но мы ждем завтрашнего дня, поскольку динамика к росту количества заболевших показывает, что дополнительно к 13 могут присоединиться другие области“, – уточнил Ляшко.

На сайте Министерства здравоохранения опубликована таблица готовности/неготовности областей к смягчению карантина.

Так, эпидемическая ситуация в Волынской, Винницкой, Житомирской, Закарпатской, Ивано-Франковской, Киевской Львовской, Одесской, Ровенской, Сумской, Тернопольской, Харьковской и Черновицкой областях, а также в Киеве, не соответствует критериям.

В этих областях за исключением Винницкой области и Киева превышено допустимое количество новых случаев на 100 тыс. населения за последние две недели.

Вместе с тем, в Винницкой, Волынской, Закарпатской, Ивано-Франковской, Львовской, Одесской, Ровенской, Тернопольской и Черновицкой областях и Киеве превышены допустимые значения показателей загруженности больниц первой волны за последние 5 дней.

Как сообщал “источник”, за минувшие сутки в Украине подтвердили 1 967 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Всего по состоянию на утро среды, 19 августа, в стране зафиксировано 96 403 случая COVID-19.