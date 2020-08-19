В Лисичанске хотят с 24 августа возобновить работу электротранспорта

С целью улучшения обслуживания населения при осуществлении пассажирских перевозок на территории города Лисичанска с 24 августа будут возобновлены перевозки пассажиров городским электрическим транспортом (троллейбусами).

Об этом сообщает пресс-служба Лисичанской ВГА.

Такое решение было принято руководителем военно-гражданской администрации города Александром Заикой 17 августа.

” Напоминаем о соблюдении в период действия карантина противоэпидемических мероприятий, определенных соответствующими законодательными актами”, – сказано в сообщении.