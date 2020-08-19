Кличко сфотографировали в центре Киева на костылях: он рассказал, сколько еще так ходить

Мэра Киева Виталия Кличко сфотографировали на костылях и в специальном лангете на Пейзажной аллее в центре Киева.

Снимки сделал фотокорреспондент “источник”. В это время руководитель столицы проводил инспекцию хода реконструкции Пейзажной аллеи. На ноге у него был специальный сапог, который используется при лечении подобных травм.

При этом Кличко приходилось опираться на костыли.

Фото: источник / Дмитрий Олейник

Напомним, что мэр столицы получил повреждение в конце июля. Тогда он рассказал, что у него случился надрыв ахиллова сухожилия. Дала о себе знать старая спортивная травма.

На вопрос журналиста “источник” о том, как он себя чувствует и долго ли ему так еще ходить, Кличко сначала ответил: “Хорошо”. А после добавил: “Еще пару недель”.

Как сообщал “источник, 14 августа Кличко показал, как проходит очередной этап строительства метро на Виноградарь.