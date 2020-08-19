“Остановите насилие”: активисты в красном устроили митинг у стен КГБ в Беларуси

В среду, 19 августа, под стенами КГБ Беларуси в Минске собрались на поддержку политзаключенных люди в красной одежде, которая символизирует кровавые насильственные разгоны демонстраций после выборов президента в стране.

Фото с места проведения акции опубликованы в Telegram-канал TUT.BY.

Как видно на снимках, активисты держат в руках плакаты “Спынiце гвалт” и “Выпускай”.

Участники акции говорят, что собрались тут, чтобы потребовать остановить насилие и выпустить политзаключенных, а также выразить свою поддержку тем, кто находится в тюрьмах, и всем пострадавшим.

Как сообщал “источник”, в Беларуси раскрылись реальные факты изнасилований девушек на Окрестина и в других СИЗО в период с 9 по 13 августа после проведения президентских выборов и начала протестов.