Ученые обнаружили десятки удивительных существ под водой – они неизвестны науке

Исследуя морское дно вокруг Галапагосских островов в Тихом океане, команда ученых из Фонда Чарльза Дарвина обнаружила 30 новых видов глубоководных существ – губок, кораллов и приземистых омаров.

Об этом сообщает издание Daily Mail.

Галапагосские острова известны тем, что именно здесь Чарльз Дарвин впервые разработал свою теорию эволюции более 180 лет назад. Сейчас они являются частью морского заповедника площадью 51 000 квадратных миль, где запрещены донное траление, глубоководная добыча полезных ископаемых и другие разрушительные методы.

“Его охраняемый статус, уникальная топография и климат создают благоприятные условия для процветания разнообразных глубоководных сообществ”, – сказал член команды ученых Ли Марш, глубоководный эколог из Саутгемптонского университета.

В глубинах около островов ученые обнаружили 30 ранее неизвестных беспозвоночных, в том числе четыре новых вида ракообразных, известных как приземистые омары, 10 новых видов бамбуковых кораллов и четыре новых вида октокоралов.

Эти новые результаты были объявлены, поскольку уникальная морская жизнь региона находится под угрозой со стороны китайских рыболовецких судов, плавающих в опасной близости от Галапагосского морского заповедника.

Как сообщал “источник”, ранее в скалистых ландшафтах Африканского Рога было обнаружено крошечное млекопитающее, которое с 1968 года считалось “потерянным для науки”.