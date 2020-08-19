Командующий ВСУ подхватил коронавирус – на карантин ушли десятки военных

У командующего Военно-морскими силами Украины контр-адмирала Алексея Неижпапы тест на коронавирусную инфекцию показал положительный результат.

Об этом сообщает издание “Думская” со ссылкой на собственные источники в командовании флота.

Результаты теста пришли еще в пятницу, 14 августа. После этого несколько десятков офицеров, которые контактировали с командующим ВМС в последнее время, ушли на самоизоляцию.

По словам источника, у Неижпапы заболевание протекает бессимптомно, он продолжает работать удаленно, поддерживая связь с подчиненными.

Как сообщал “источник”, ранее COVID-19 заразился заместитель председателя Черниговской облгосадминистрации Александр Савченко. Чиновник лечится дома, заболевание у него также протекает бессимптомно.