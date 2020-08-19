Кличко ушел от вопроса о карантине в Киеве после нового антирекорда по СOVID-19

Мэр Киева Виталий Кличко не стал отвечать на вопрос об ужесточении карантина в столице Украины после очередного антирекорда по суточному приросту COVID-19.

Шуточный ответ он дал на вопрос журналиста издания “источник” о перспективах по введению более жестких мер в Киеве.

“Вакцину пока что не изобрели”, — сказал Кличко в ответ на вопрос, что будет с карантином и станут ли ужесточать меры в столице Украины.

Отметим, что 19 августа августа Киев занял второе место по суточному приросту больных коронавирусом. За сутки в столице подтвердили еще 215 случаев заболевания. Хуже ситуация только в Харьковской области, где COVID-19 обнаружили сразу у 247 человек.

Как сообщал “источник”, Украина 19 августа обновила печальный рекорд по коронавирусу – за сутки было подтверждено 1 967 новых случаев заболевания COVID-19.