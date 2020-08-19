ЦИК снова обратилась к компетентным органам о возможности проведения местных выборов на отдельных территориях Донбасса

Центральная избирательная комиссия просит Совет национальной безопасности и обороны и силовые ведомства предоставить информацию о возможных угрозах во время местных выборов на отдельных территориях Донбасса.

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее решение члены ЦИК приняли на заседании 18 августа.

Как напомнил член ЦИК Павел Любченко, на основании заключений Донецкой и Луганской областных государственных администраций – областных военно-гражданских администраций комиссия заявила о невозможности проведения местных выборов 25 октября на отдельных территориях этих областей.

При этом он добавил, что ЦИК не имеет полномочий самостоятельно определять возможность обеспечения надлежащей безопасности и избежания террористической угрозы во время местных выборах на этих территориях.

“Конституцией Украины гарантировано право граждан участвовать в управлении государственными делами …, свободно избирать и быть избранным в органы государственной власти и местного самоуправления …, а конституционные права и свободы гарантируются и не могут быть отменены”, – подчеркнул Любченко.

В связи с этим Центризбирком принял решение об уточнении у компетентных органов информации о ситуации с безопасностью на отдельных территориях Донбасса, расположенных вблизи линии разграничения. Соответствующее постановление ЦИК направлено в Совет национальной безопасности и обороны, Службу безопасности Украины, Нацполицию, командующему Объединенных сил. Комиссия просит эти ведомства не позднее 28 августа предоставить информацию о возможных угрозах во время выборов, а также Донецкую и Луганскую ОГА до 28 августа уточнить свои заключения о возможности проведения местных выборов.

По словам председателя ЦИК Олега Диденко, после получения ответов компетентных органов комиссия может изменить свое решение о невозможности проведения местных выборов на некоторых территориях Донбасса.