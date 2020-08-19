“Управляемый абсурд”: в сети рассказали о ситуации на пунктах пропуска оккупированного Донбасса

Оккупанты на временно неподконтрольной территории Донбасса делают все, чтобы усложнить жизнь простых граждан.

Об этом пишет источник “Донбасский кейс”, комментируя ситуацию на пунктах пропуска.

“На пропускных пунктах в сторону РФ – коллапс и значительное увеличение числа желающих пересечь границу. Сотни людей едут в Украину и обратно из ДНР (и ЛНР), так как ехать через КПВВ «Еленовка» под пристальным контролем МГБ и коронавирусного штаба желающих мало. Отсюда цифры: через КПВВ Новотроицкое в сторону Украины 17 августа прибыло 131 человек, в сторону ДНР– 206 человек”, – пишет источник.

Более того, по его информации накануне всех граждан на пункте пропуска у Станицы Луганской, имеющих прописку на временно неподконтрольной части Донетчины, развернули, угрожая штрафом за «незаконное пересечение границы ЛНР и ДНР».

“Перевозчики, которые предоставляли услуги проезда между ДНР и Станицей и объявлений которых было полно в сети, отменили все рейс. Официально граница ЛНР и ДНР остается закрытой”, – сказано в сообщении.

Источник также указывает на двойные стандарты при пересечении КПП в Еленовке.

“Люди, вернувшиеся в ДНР через КПВВ «Еленовка» по 2 недели сидят в больницах на «карантине» (подвергая опасности медицинский персонал и других пациентов, вместо того, чтобы находиться дома на самоизоляции). В это же время тысячи людей, которые побывали в РФ и на Украине через российскую границу, не обременены этой проблемой.

Весь этот абсурд – абсолютная креатура власти. И управляется он исключительно властями ДНР. И если он существует и процветает – значит, это кому-то нужно”, – заявил источник.