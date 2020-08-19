Украинские музыканты сняли мощный клип в поддержку протестующих в Беларуси

Рок-группы БЕZ ОБМЕЖЕНЬ, KOZAK SYSTEM, СКАЙ и Артур Даниелян выпустили музыкальное видео на песню “Героям”, записанную на украинском и белорусском языках. “Этот трек – поддержка для украинских Воинов, а также для всех людей, которые протестуют сейчас в Беларуси. Для всех несломленных и сильных духом, – объяснили музыканты. – Ничто не остановит идею, время которой пришло”.





Песню Героям лидер БЕZ ОБМЕЖЕНЬ Сергей Танчинец написал в 2020 году для украинских воинов, но когда в Беларуси начались протесты против режима Александра Лукашенко, музыкант из Минска Лявон Вольский перевел ее куплеты на белорусский язык. “Большинство людей, которые вышли на улицы в Минске и других городах Беларуси, поддерживают те же принципы, что и украинцы во времена Революции Достоинства”, – считают артисты.

Режиссер Артем Григорян снял клип на 48 этаже самого высокого жилого здания в Украине. Также на видео появляются поддержавшие белорусов Олег Сенцов, Сергей Притула, Василий Вирастюк, Ахтем Сеитаблаев, журналист Айдер Муждабаев, телеведущий Алексей Мочанов, волонтер Виталий Дейнега, продюсер Виталий Дроздов и другие известные украинцы с активной гражданской позицией.

В сети тепло восприняли посыл песни и музыкального видео. “То чувство, когда душу разрывает гордость за нас и за наших талантливых ребят!” – пишут в комментариях. – “Очень хорошая песня! Всегда проникаюсь патриотизмом и всегда поддерживаю свободу! Жыве Беларусь!”