Это “мафия”: два пса попытались зарыть в землю “товарища” – видео обескуражило сеть

На камеру попал момент, как две собаки пытались “заживо похоронить” золотистого ретривера. Зрители отметили, что действия собак напоминают им “мафию”.

Соответствующее видео опубликовано в YouTube.

На нем можно увидеть, что немецкая овчарка удерживает ретривера, ее передние лапы обвивают туловище пса, ограничивая его движения.

Тем временем второй пес деловито роет в земле глубокую яму. Когда она была готова, обе собаки попытались засунуть в нее ретривера.

Забавно, но есть даже “дозорная собака”, которая смотрит через забор, как будто проверяя, никто ли не смотрит.

Однако ретриверу удается освободится от злобных сородичей.

“Я уверен, что мои собаки пытаются похоронить золотистого ретривера“, – подписал видео автор.

Ранее “источник” публиковал трогательное видео о том, как в Ужгороде подружились собака и совенок.