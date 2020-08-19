Это “мафия”: два пса попытались зарыть в землю “товарища” – видео обескуражило сеть

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На камеру попал момент, как две собаки пытались “заживо похоронить” золотистого ретривера. Зрители отметили, что действия собак напоминают им “мафию”.

Соответствующее видео опубликовано в YouTube.

На нем можно увидеть, что немецкая овчарка удерживает ретривера, ее передние лапы обвивают туловище пса, ограничивая его движения.

Тем временем второй пес деловито роет в земле глубокую яму. Когда она была готова, обе собаки попытались засунуть в нее ретривера.

Забавно, но есть даже “дозорная собака”, которая смотрит через забор, как будто проверяя, никто ли не смотрит.

Однако ретриверу удается освободится от злобных сородичей.

Я уверен, что мои собаки пытаются похоронить золотистого ретривера“, – подписал видео автор.

Ранее “источник” публиковал трогательное видео о том, как в Ужгороде подружились собака и совенок.