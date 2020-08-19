В наблюдательной миссии ОБСЕ уличили рупоры НВФ “ЛНР” во лжи

СММ ОБСЕ опровергает недостоверные заявления в средствах массовой информации о, якобы, наличии диагноза COVID-19 у сотрудника миссии, находящегося на территории Луганской области.

Об этом говорится в сообщении организации в Facebook.

“Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ в Украине (СММ) опровергает недавние сообщения в СМИ, в которых представлены ложные предположения, что якобы один из наблюдателей СММ получил положительный результат теста на COVID-19.

Наблюдатель, о котором идет речь в сообщении, в соответствии с медицинскими протоколами СММ, регламентирующими порядок передвижения через линию соприкосновения, в действительности прошел 14-дневную самоизоляцию и сдал ПЦР-тест непосредственно перед тем, как пересечь линию соприкосновения. Результат теста был отрицательный. На 14-й день после пересечения линии соприкосновения он также прошел дополнительный быстрый тест, который снова оказался отрицательным. На 18-й день его пребывания в неподконтрольных правительству районах по профилактическим медицинским показаниям его перевели в подконтрольный правительству район, где 13 августа он прошел еще один ПЦР-тест, результат которого был отрицательный”, – сказано в сообщении.

В организации подчеркивают, что принимают жесткие меры предосторожности для сдерживания распространения COVID-19.

“Миссия и в дальнейшем будет придерживаться всех принятых мер как для защиты собственного персонала, так и для снижения риска для местного населения. Миссия ожидает, что те, кому принадлежит фактический контроль, примут аналогичные жесткие меры предосторожности для защиты людей, в том числе наблюдателей СММ, которые живут и работают в районах, которые не контролируются правительством. Меры, принимаемые СММ для сдерживания вируса, принимаются не в сплошном вакууме— их следует дополнять усилиями на более широком общественном уровне”, – резюмировали в СММ ОБСЕ.

Ранее так называемый “министр иностранных дел ЛНР” Владислав Дейнего, ссылаясь на неизвестный и неподтвержденный источник заявил, что якобы “один из сотрудников луганской команды Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ инфицирован коронавирусом, и этот факт был выяснен в результате повторного тестирования спустя две недели после прибытия сотрудника”.