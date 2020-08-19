Задержанный экс-боевик “ЛНР” рассказал, как его готовили на “службу” под Ростовом. ВИДЕО

Бывший боевик “ЛНР”, который добровольно сдался Вооруженным силам Украины, рассказал о том, как его готовили к ведению боевых действий на Донбассе

Как передает Politeka, видео “исповеди” снайпера “ЛНР” украинским военным опубликовал в соцсети блогер и офицер ВСУ Анатолий Штирлиц.

Мужчина рассказал, что его зовут Игорь Петренко, он проживает в оккупированном Луганске. Снайпер российско-оккупационных войск 2 АК недавно пересек линию разграничения и сдался подразделениям ВС Украины. Он рассказал об огневой подготовке в Ростове-на-Дону, о российских кураторах на Донбассе, российском командовании и т.д.

В ряды боевиков мужчина вступил в июне 2014 года. Боевую подготовку, по словам луганчанина, они проходили под Ростовом с использованием российского оружия.

Прибыв на Донбасс, жителя Луганска привлекали к проверке паспортов, обустройству блиндажей и т.д., а затем хотели отправить в заградотряд, где было приказано расстреливать боевиков, которые захотят идти сдаваться или бежать домой.

Он рассказал, что не захотел принимать в этом участия и вместе с товарищем решил сдаться ВСУ. Сам мужчина пошел на Золотое, а товарищ – севернее. Однако товарища боевика застрелил снайпер заградотряда “ЛНР”.

Он также рассказал, что сейчас сложно сказать, сколько на Донбассе российских военных, потому что получить паспорт гражданина РФ можно всего за 300 рублей. За участие в боевых действиях на стороне террористов луганчанину платили 15 тыс. рублей в месяц.

Также замполиты по субботам проводили пропагандистскую работу с боевиками – собирали их в столовой и показывали фильмы о немецких захватчиках, которые издеваются над детьми. При этом проводилась параллель с ВСУ – мол, “не нужно, чтобы такое повторялось”.