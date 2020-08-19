Минреинтеграции планирует осенью завершить разработку концепции экономического развития Донбасса

Об этом сегодня на встрече с представителями украинских бизнес-ассоциаций сообщил вице-премьер-министр Украины-министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников.

Собственно, вице-премьер-министр и представители бизнес-ассоциаций обсудили базовые идеи Концепции развития Донецкой и Луганской областей, которая станет основой соответствующей Стратегии экономического развития Донбасса с пошаговым обоснованным Планом действий, сообщает пресс-служба министерства.

Резников сообщил, что Минреинтеграции сейчас разрабатывает концепцию развития восточных областей страны, в которой основное внимание пока уделено подконтрольным правительству Украины частей Донецкой и Луганской областей.

Целью Концепции является наработка ключевых направлений и принципов, которые станут фундаментом новой экономической стратегии, которая, в свою очередь, направлена ​​на трансформацию инвестиционного климата и внедрению новой экономической модели на региональном уровне.

«Мы должны сосредоточиться на создании новой экономики. Обновленный Донбасс может стать центром новых подходов в производственных отношениях. Есть все основания полагать, что можно привлечь большие инвестиции в восточную Украину. В конце концов, инвесторы работают в горячих точках по всему миру », – отметил Резников.

Алексей Резников отметил, что западные инвестиции, вместе с отечественными, могут сыграть решающую роль в превращении Донбасса в двигатель экономического развития.

«Самым важным для инвесторов вопросом является наличие постоянной судебной системы защиты прав инвесторов, верховенства права, системы страхования рисков. Рисковый капитал может и готов прийти, если знать, что правовое поле работает, что есть система, которой они доверяют. И наша цель – создать этот особый инвестиционный климат в контролируемой Украины части Донбасса. Мы рассматриваем распространение правил международного коммерческого арбитража на регион, как неотъемлемую часть этих планов. Кроме того, государство должно взять на себя хотя бы часть политических и военных рисков, которые трудно предусмотреть инвесторам. Чтобы сделать этот подход устойчивым, необходимо создать постоянную и эффективную систему управления, включая все необходимые институты, такие как целевой фонд и инвестиционное агентство. Мы понимаем, что главное – это создание условий и привлечения, прежде всего, наших украинских инвесторов, по которым придут и международные », – сказал Резников.

Представители бизнес-ассоциаций, в свою очередь, отметили также необходимость развивать не только экономическое направление, но и необходимую для жителей инфраструктуру – социальную, культурную, гуманитарную.

Представители экономического и бизнес-сообществ поддержали инициативу правительства по разработке Концепции экономического развития Донецкой и Луганской областей и выработают и предоставят министерству свои предложения, которые они считают целесообразными при будущем формировании Стратегии. Среди них, в частности, предложения по развитию инфраструктуры, поставки электроэнергии и ведения экономической деятельности субъектами микро-, малого и среднего бизнеса.

Напомним, в июле 2020 года было подписано соглашение о предоставлении Правительством Франции льготного кредита в размере 64 млн евро для обеспечения чистой питьевой водой жителей города Мариуполя.

Также было подписано соглашение о предоставлении Правительством Германии 25 млн евро на проект по обеспечению жильем внутренне перемещенных лиц.

К концу года ожидается, что Украина также получит от Международного банка реконструкции в рамках проекта «Восточная Украина: восстановление, воссоединение и возрождение» кредит в размере 100 млн. долларов.

Проектом предусмотрено проведение капитального ремонта около 183 км автомобильных дорог в Луганской области, которые являются ключевыми транспортными коридорами в регионе, и привлечение инвестиций для восстановления сельского хозяйства через реализацию отдельных сельскохозяйственных субпроектов, направленных на решение последствий вооруженной агрессии РФ против Украины.