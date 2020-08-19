В полиции сообщили о конфликтной ситуации вокруг одного из конных заводов Беловодского района

В Беловодский отдел полиции поступило сообщение о конфликтной ситуации между бывшим и новым руководителем предприятия.
Об этом сообщает полиция Луганской области.
На место происшествия немедленно выехали сотрудники следственно-оперативной группы и руководство местного отдела полиции.
Проводятся оперативно-следственные действия для установления всех обстоятельств данного происшествия. Решается вопрос о внесении сведений в ЕРДР по признакам уголовного преступления предусмотренного ст. 356 УК Украины «Самоуправство».
Вместе с тем, в полиции не уточнили детали происшествия.
Напомним, ранее мы неоднократно писали об уничтожении четырех конных заводов в Луганской области.