В полиции сообщили о конфликтной ситуации вокруг одного из конных заводов Беловодского района

В Беловодский отдел полиции поступило сообщение о конфликтной ситуации между бывшим и новым руководителем предприятия.

Об этом сообщает полиция Луганской области.

На место происшествия немедленно выехали сотрудники следственно-оперативной группы и руководство местного отдела полиции.

Проводятся оперативно-следственные действия для установления всех обстоятельств данного происшествия. Решается вопрос о внесении сведений в ЕРДР по признакам уголовного преступления предусмотренного ст. 356 УК Украины «Самоуправство».

Вместе с тем, в полиции не уточнили детали происшествия.

Напомним, ранее мы неоднократно писали об уничтожении четырех конных заводов в Луганской области.