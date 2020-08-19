Реинтеграция Донбасса: Кравчук рассказал, каким будет первый шаг Киева

В процессе переговоров по урегулированию конфликта на Донбассе Украина планирует вносить предложения, которые соответствуют украинскому законодательству. Киев намерен выступить с инициативой создания свободной экономической зоны на всей территории Донецкой и Луганской областей.

Об этом он рассказал в интервью RT, передает Главред

По словам первого украинского президента, создание свободной экономической зоны позволит обеспечит работу рынка труда на Донбассе, будет положено начало привлечению инвестиций. Тогда люди увидят реальное урегулирование конфликта.

“Предложив свободную экономическую зону, мы сразу включим людей в работу, инвестиции, начнется непосредственное участие власти, общественных организаций. Все, кто работают в этой экономической свободной зоне, почувствуют необходимость своего участия. Потому что от этого зависит их жизнь. Но самое главное – они увидят, что жизнь начнет меняться, прекратятся общие разговоры о том, кто и что подписывал или нет”, – считает Кравчук.

Анонсировав начало переговоров по обмену пленными и решение вопросов установления безопасности на Донбассе, политик добавил, что Киев ставит перед собой цель достичь конкретных договоренностей, которые должны отвечать интересам людей.

“Не надо бояться сегодня каких-то решений, которые кому-то могут понравиться или нет. Главное, чтобы они отвечали интересам людей”, – подчеркнул Леонид Кравчук.