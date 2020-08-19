Правозащитники: “Для досрочного прекращения самоизоляции при пересечении КПВВ, тест на COVID-19 следует делать только в верифицированных лабораториях”

Правозащитники предупреждают граждан: для прекращения самоизоляции при пересечении КПВВ пользуйтесь услугами верифицированных лабораторий, которые делают тест на коронавирус.

В организации “Право на захист” в связи с этим рассказали об одном показательном случае.

“Сегодня за помощью к нашим мониторам обратилась пожилая пара. Несколько дней назад люди направлялись на подконтрольную правительству Украины территорию и за сутки планировали возвращаться домой, на неподконтрольную.

Чтобы избежать 14-дневной самоизоляции решили пройти тест на COVID-19. В одной из частных лабораторий им предложили прохождение теста дешевле и без очередей. Люди согласились и заплатили каждый по 700 грн. Впрочем, когда вернулись на КПВВ, оказалось, что лаборатория было не верифицирована, а ее результаты не могут быть использованы для прекращения самоизоляции”, – сообщили правозащитники.

Когда узнала об этом, ее самочувствие резко ухудшилось, ей пришлось оказывать медицинскую помощь. Кроме того, пара должна была заплатить еще по 2820 грн за срочное тестирование уже в авторизованном учреждении и ждать более суток результатов. Только после получения нужной справки люди смогли вернуться домой.

“Такие случаи не редкость, поэтому обращаем ваше внимание на то, что досрочное прекращение самоизоляции в связи с пересечением КПВВ возможно лишь по результатам исследования в верифицированных лабораториях!”, – призвали правозащитники.

Перечень таких лабораторий приведен на сайте Центра общественного здоровья МОЗ Украины по ссылке: https://bit.ly/315q0kq