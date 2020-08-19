Бритни Спирс выступила против отца-опекуна: певица хочет защитить от него свое имущество

Бритни Спирс не хочет, чтобы ее отец Джейми вернулся к роли ее опекуна. Со ссылкой на судебные документы издание People сообщает, что 38-летняя певица выступила “категорически против” того, чтобы ее 68-летний отец распоряжался ее делами и финансами.

Фото: https://www.instagram.com/britneyspears/

Певица, признанная в 2008 году временно недееспособной, предпочитает, чтобы ее делами распоряжалась Джоди Монтгомери – менеджер, занимавшая пост Джейми Спирса в 2019 году из-за его проблем со здоровьем.

“Необходимо существенно изменить структуру опеки, чтобы учесть основные изменения в ее нынешнем образе жизни и ее желаниях”, – говорится в заявлении назначенного судом адвоката поп-звезды Сэмюэля Д. Ингама. Также юрист отметил, что в будущем Бритни может добиваться прекращения опеки, но хотела бы, чтобы Монтгомери как квалифицированный фидуциар распоряжалась ее делами и имуществом вместо отца.

Напомним, что Бритни впервые попала под опеку в 2008 году после госпитализации в психиатрическое отделение медицинского центра UCLA. Суд назначил ее опекуном Джейми Спирса на “неопределенный срок”, растянувшийся на 12 лет. Между тем фанаты певицы уверены, что ее насильно удерживают взаперти, лишая права принимать решения о своей карьере и личной жизни.

Сам Джейми Спирс в комментарии New York Post назвал движение #FreeBritney шуткой и теорией заговора. “Суд Калифорнии должен решить, что лучше для моей дочери. Это никого не касается, – сказал он. – Я люблю свою дочь. Я люблю всех своих детей. Но это наше дело. Это личное”.