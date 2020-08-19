Россия стягивает военную технику на оккупированный Донбасс

Российские боевики активно стягивают на временно оккупированные территории Донбасса военную технику.

Об этом сообщил представитель пресс-центра Минобороны Украины, передает Антикор

По информации Главного управления разведки МОУ, командование оперативной группировки росийских войск наращивает боеспособность соединений и частей 1 и 2 Армейских корпусов.

«Через неконтролируемые Украиной участки границы Россия продолжает поставлять на временно оккупированные территории в Донецкой и Луганской областях вооружение, военную технику и имущество военного назначения. Так, в течение последних двух недель в соединения и части российских оккупационных войск доставлено около 20 единиц боевой техники, восстановленной и модернизированной на предприятиях российского военно-промышленного комплекса», – сообщил представитель пресс-центра.

Кроме того, отдельными грузовиками россияне завезли очередную партию беспилотников, оснащенных современными системами видеонаблюдения.

