Румынский певец Тави Пустиу погиб в прямом эфире. В последние минуты жизни он смеялся

29-летний румынский певец Тави Пустиу вел прямой эфир для соцсети, но в этот момент с ним произошла ужасная трагедия.

Об этом сообщает Daily Star.

За рулем авто находилась жена артиста. Он в это время решил развлечься и снимал видео, слушая музыку. Авто семьи приближалось к железнодорожному переезду в городе Плоешти.

На кадрах видно, что Тави веселился, пока жена следила за дорогой. Она остановилась, чтобы посмотреть, не приближается ли поезд. Однако женщина не заметила движущийся состав и машина попала под него.

В конце видео певец кричит от ужаса, осознавая опасность, в которой находится.

Тави скончался на месте происшествия, а его жена остается в критическом состоянии и находится на аппарате жизнеобеспечения в больнице округа Прахова.

“Авария произошла из-за несоблюдения правил на железнодорожном переезде”, – сказал представитель местной полиции и подтвердил смерть мужчины.

Отмечают, что всего за месяц до своей смерти Тави написал в Facebook: “Однажды не тот поезд доставит вас в нужное место”.





Как сообщал “источник”, в Британии 50-летний Джонатан Бэйли на своей странице в Facebook опубликовал пост о том, что планирует покончить с собой, и после этого запустил прямую трансляцию жуткого чрезвычайного происшествия.