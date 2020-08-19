Служба автомобильных дорог в Луганской области переходит на закрытый режим работы

В связи с обострением ситуации с COVID-19 на территории Луганщины, с целью недопущения распространения случаев COV1D-19 на рабочих местах, с 19 августа офис Службы автомобильных дорог в Луганской области переходит на работу в закрытом режиме.

Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

“Личного приема граждан не будет . Служба автомобильных дорог области переводит обращения в телефонный и электронный режим”, – сказано в сообщении.

Служба продолжает реализацию запланированных проектов по ремонту автомобильных дорог Луганской области. Вместе с тем руководством приняты максимальные меры безопасности.

Все заявления, обращения можно отправлять на электронные адреса: info_luhansk@ukravtodor.gov.ua, des_luhansk@ukravtodor.gov.ua.

Телефон диспетчерской службы работает круглосуточно –

(06452) 4-20-37, 050-305-16-49.

Страница Службы автомобильных дорог в Луганской области в Фейсбуке – https://www.facebook.com/lg.ukravtodor/

Сайт – https://lg.ukravtodor.gov.ua/