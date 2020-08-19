Женщину “преследовали” десятки разных животных на улице – невероятная сцена попала на видео

В Турции сняли на видео невероятную сцену – за женщиной на улице следовали десятки разных животных, казалось, что она волшебница.

Об этом пишет Dodo.

По словам Дилара Илтера, он был у матери, когда увидел идущую по улице женщину. Вокруг нее были десятки кошек, собак, птиц, которые с радостью присоединились к ней, словно на каком-то грандиозном параде.

“В тот момент, когда я увидел, что она так идет, я подумал, что она волшебница или что-то в этом роде”, – отметил он.

Однако это не было колдовством. Оказалось, что женщина собирает бездомных животных и кормит их.

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