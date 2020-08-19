Как переселенцу проголосовать на местных выборах? ВИДЕО

Если гражданин хочет проголосовать на местных выборах 25 октября 2020, то ему необходимо до 10 сентября 2020 подать в отдел ведения Государственного реестра избирателей заявление об изменении избирательного адреса по месту фактического проживания.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины.

Напоминаем, что 1 июля вступили в силу изменения в Закон Украины “О Государственном реестре избирателей”. Эти изменения предусматривают, что внутренне перемещенные лица (ВПЛ), имеющие право голоса, в соответствии со ст.70 Конституции Украины, могут голосовать без привязки к месту регистрации.

Постановление ЦИК №88, внедряющее упрощенную процедуру изменения избирательного адреса, принято 18 мая 2020.

Более подробная инструкция, как изменить избирательный адрес в видео.