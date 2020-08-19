Какое великое открытие совершил Юлиус Лотар Мейер

Юлиус Лотар Мейер – немецкий химик, профессор и писатель, который родился в 1830 году и 190-летие которого решил отметить Google, разместив на заглавной странице праздничный Doodle.

Мейер параллельно с русским ученым Дмитрием Менделеевым (но независимо от него!) совершил великое открытие в области химии, сообщается в описании к Doodle.

Немецкий ученый открыл периодический закон химических элементов и разработал периодическую таблицу.

В частности, в 1864 году Мейер опубликовал основополагающий учебник под названием «Diemodernen Theoriender Chemie» («Современная химическая теория»), который включал систему организации 28 химических элементов на основе атомного веса – предшественника современной периодической таблицы.

Вот так выглядела таблица Мейера в 1964 году:

Фото: https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B9%D0%B5%D1%80,_%D0%AE%D0%BB%D0%B8%D1%83%D1%81_%D0%9B%D0%BE%D1%82%D0%B0%D1%80

Позже, в 1868 году, Мейер разработал более полную таблицу.

Но прежде, чем он смог ее опубликовать, Дмитрий Менделеев выпустил свою собственную статью, в которой все известные элементы были помещены в одну таблицу и закрепили место Менделеева в истории науки.

А в 1870 году Мейер опубликовал по истине новаторский труд, поскольку представленная там графическая демонстрация взаимосвязи между атомным объемом и атомным весом дала убедительные доказательства существования периодического закона, описывающего циклические закономерности между химическими элементами.

Вот как выглядела таблица Мейера в 1970 году:

Фото: https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B9%D0%B5%D1%80,_%D0%AE%D0%BB%D0%B8%D1%83%D1%81_%D0%9B%D0%BE%D1%82%D0%B0%D1%80

«Знаменитая экспозиция Мейера изображена позади него на сегодняшних рисунках в стиле Doodle», – отмечается в описании.

Doodle, посвященный Юлиусу Лотару МейеруФото: https://www.google.com/doodles/julius-lothar-meyers-190th-birthday

Юлиус Лотар МейерФото: Автор: Неизвестен – http://en.wikipedia.org/wiki/Image:Lmeyer.jpg, Общественное достояние, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=1426146