Какое великое открытие совершил Юлиус Лотар Мейер

Юлиус Лотар Мейер – немецкий химик, профессор и писатель, который родился в 1830 году и 190-летие которого решил отметить Google, разместив на заглавной странице праздничный Doodle.
Мейер параллельно с русским ученым Дмитрием Менделеевым (но независимо от него!) совершил великое открытие в области химии, сообщается в описании к Doodle.
Немецкий ученый открыл периодический закон химических элементов и разработал периодическую таблицу.
В частности, в 1864 году Мейер опубликовал основополагающий учебник под названием «Diemodernen Theoriender Chemie» («Современная химическая теория»), который включал систему организации 28 химических элементов на основе атомного веса – предшественника современной периодической таблицы.
Вот так выглядела таблица Мейера в 1964 году:
Позже, в 1868 году, Мейер разработал более полную таблицу.
Но прежде, чем он смог ее опубликовать, Дмитрий Менделеев выпустил свою собственную статью, в которой все известные элементы были помещены в одну таблицу и закрепили место Менделеева в истории науки.
А в 1870 году Мейер опубликовал по истине новаторский труд, поскольку представленная там графическая демонстрация взаимосвязи между атомным объемом и атомным весом дала убедительные доказательства существования периодического закона, описывающего циклические закономерности между химическими элементами.
Вот как выглядела таблица Мейера в 1970 году:
«Знаменитая экспозиция Мейера изображена позади него на сегодняшних рисунках в стиле Doodle», – отмечается в описании.
Doodle, посвященный Юлиусу Лотару Мейеру
Юлиус Лотар Мейер