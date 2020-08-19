Щенок впервые увидел посудомоечную машину – видео его реакции рассмешило сеть

Золотистый ретривер Напа впервые увидел посудомоечную машину и был сбит с толку – щенок никак не мог понять, почему дверца не поддается его усилиям.

Соответствующее видео опубликовал в Tiktok пользователь под ником @napathegolden.

На кадрах зафиксирован Напа, стоящий на открытой посудомоечной машине. Он пытается “зарыться” в металлическую поверхность – явно не понимая, что это такое. Пес смотрит на своего хозяина, как будто ищет ответ на то, на чем он стоит, но после продолжает свои попытки.

Ранее мы рассказывали о псе Мако, который вырос в приюте в компании брошенных кошек, и после того, как его забрала семья, он продолжает удивлять всех своими поступками, ведь считает себя котом.

Также в сети показали невероятного пса-серфингиста, который овладел настоящим искусством катания на доске бурными морскими волнами. И, похоже, что это приносит ему невероятное удовольствие.