Камера запечатлела, что делают собаки, когда хозяина нет дома – видео повеселило многих

В сети появилось забавное видео с собаками – пока хозяев нет дома, они озорничают и играют.

Об этом сообщает Daily Star.

На видео видно, что виноватые собаки изо всех сил пытаются скрыть свое озорство, услышав, как их хозяин стоит у двери, но попали на камеру для домашних животных.

Собаки одни были дома, и играли с одеялом, но заметив хозяйку вскочили на диван и изобразили самую невинную позу.

“Не знаю, боялись ли они, что их поймают за игрой, или просто удивились, но в итоге получилось довольно забавно”, – сказала хозяйка собак Кэссиди

Это не единственные дерзкие выходки, которые собаки совершали в последнее время: недавно их застали за распутыванием стопки недавно сложенного чистого белья.

“Сначала мы удочерили Дуги, не зная, что у него есть выжившие братья и сестры (поскольку они родились на улице в Южной Корее), а когда через несколько месяцев у нас появилась Найя, личность Дуги полностью изменилась. Раньше он никогда не лаял, а после прихода Найи стал намного увереннее, вокалистичнее и игривее. Они спят, обнимаясь каждую ночь, ревнивы и защищают друг друга”, – сказала она.

Как рассказывал “источник”, ранее в сети появилось очень милое видео. На нем сова, словно кошка, устраивается возле хозяина, пока он работает. А вот ретривер по кличке Кико так нежно и “по-человечески” утешал хозяйку, которая грустила, что стал звездой сети.