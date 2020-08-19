Красота и упадок: фотограф показал места в Британии, которых нет в маршрутах туристов

Фотограф показал заброшенные, привлекательные места Британии, которых нет на туристических картах.

Об этом пишет The Sun.

Саймон Сагден путешествовал по Великобритании и за последнее десятилетие посетил более 70 заброшенных зданий, включая бывшие приюты, фабрики и загородные дома.

53-летний Саймон, бывший шеф-повар, а теперь фотограф-фрилансер, выпустил книгу после выставки своих изображений. В его книге “Заброшенная Британия” на некоторых фотографиях изображено главное фойе старого кинотеатра и пустые викторианские ванны. Во многих случаях эти места оставались нетронутыми в течение десятилетий и до сих пор содержат реликвии давно минувших веков. Он получил разрешение исследовать участки от владельцев, стараясь не мешать тому, с чем сталкивался.

Образы, которые он сделал, были представлены в его новой книге “Derelict Britain: Beauty in Decay”. Есть несколько пугающих фотографий заброшенной больницы в Ланкашире, на одной из которых запечатлена плита из морга.

Фигура Христа висит над плитой с мертвыми цветами. Еще одна зловещая фотография – холодильник и тележка для трупов в приюте Ньюшем-Парк в Ливерпуле.

Саймон получил доступ к бывшему кинотеатру Одеон в Брэдфорде, фотографируя его главное фойе, лестницу и другие комнаты.Он запечатлел стиль арт-деко внутри старого банка в Манчестере и пустой бассейн в старых плавательных ваннах в Бирмингеме.

Старые пивные бутылки были сфотографированы в туннелях заброшенной пивоварни, а пианино до сих пор стоит в заброшенном отеле. Заброшенные доджемы можно увидеть на старой ярмарке в Шипли-Глен, Западный Йорк.

Эти пыльные доджемы в Шипли-Глен, Западный Йоркшир, не использовались годами.Фото: Bournemouth News.

Грандиозная лестница в большом заброшенном госпитале в Пул-парке в Уэльсе обрамлена рваными обоями.Фото: Bournemouth News.

Потрясающий снимок пустых викторианских купален в Бирмингеме.Фото: Bournemouth News.

Фотограф запечатлел идеальную симметрию пола заброшенной мельницы в Западном Йоркшире. Фото: Bournemouth News.

Полуразрушенный старый фермерский дом в гостиной в Сноудонии, УэльсФото: Bournemouth News.

Холодильник, в котором хранились тела в приюте Ньюшем-Парк в ЛиверпулеФото: Bournemouth News.

Стекло покрывает пол медицинского центра в заброшенном женском монастыре в Северном УэльсеФото: Bournemouth News.

Как писал “источник”, пользователь портала Reddit с ником PhantomGiovanni666 хотел похвастаться фотографией своего двоюродного брата, запустившего свой бизнес, с его первым клиентом, но в итоге опубликовал гораздо больше, чем просто милый снимок – иллюзию.