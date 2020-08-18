Поздравления с Яблочным Спасом 2020 в стихах и прозе, красивые открытки

Ежегодно 19 августа православные отмечают Яблочный Спас, в этот день каждый верующий несет на освящение яблоки, любимые фрукты, воду и другие сладкие угощения. В храме его называют Преображением Господним.

“источник” публикует подборку оригинальных поздравлений с праздником.

Пусть ваша жизнь будет светлой и радостной, как праздник Преображения Господня! Пусть освященное яблочко исполнит самое заветное желание! Пусть ваш стол всегда будет полон, как лето, щедрое на урожай, а над головой всегда светит яркое солнце. С Яблочным Спасом!

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В этот светлый и радостный праздник Преображения Господня желаем мира в каждом доме, счастья в каждой семье, гармонии в каждом сердце! Как лето сегодня переходит в щедрую осень, так пусть все ваши начинания и дела принесут плоды, мечты начнут сбываться и счастье войдет в вашу жизнь ослепительным солнечным светом!

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Поздравляю тебя, мой друг, с Яблочным спасом! Желаю тебе, чтоб твоя жизнь была полна радостными событиями, как яблоня полна плодами в этот день, чтобы подруга твоя была тебе по вкусу как спелое наливное яблочко, а дела твои, чтоб давали всходы, как щедрое поле в разгар урожая!

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Вот уже подходит лето к концу, на крылечке ждет теплая осень, которая принесла с собой прекрасный урожай. Дорогая подруга, пусть судьба улыбается тебе каждый день! Счастья тебе с приятным яблочным ароматом!

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Медовые яблочки налились сегодня сладостью и спелостью знойного лета, и я поздравляю тебя, дорогая сестра, с Яблочным Спасом! Кушай спелые фрукты, радуйся и загадывай желания! И пусть все, что ты сегодня себе пожелаешь, исполнится как мои пожелания тебе счастья, здоровья, богатства, радости и благополучия! Спасибо, что ты у меня есть!

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Сегодня лето переходит в осень, наступает Преображение не только Господа нашего, но и природы. Приходит время для того, чтобы есть яблоки и печь пироги с ними. Сегодня Богородица в Раю раздает детишкам гостинцы и яблоки из райского сада. Со Вторым Спасом нас всех!

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Я хочу поздравить вас с Яблочным спасом, а также пожелать всего самого наилучшего. В этот жаркий и такой замечательный день мне хочется пожелать вам море улыбок и радости. Хочу пожелать вам исключительно всего самого доброго, потому что по-другому в этот праздничный день и быть не может. А еще начинайте запасаться яблочками, потому что осень уже начинает вступать в свои права. А там уже и до зимы не далеко, так что яблочки вам точно пригодятся. Удачного вам празднования! Всех благ вашей семье!

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Сады полны ароматного урожая, и тебе хочется пожелать такого же благоуханного счастья. Пусть душа твоя будет всегда чиста и прекрасна. С праздником Яблочного Спаса тебя!

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Пусть в этот волшебный августовский день, святые яблочки наливные будут источником тепла и уюта в Вашем доме! Дорогие родители, мы Вас очень любим и искренне желаем благополучия! С Яблочным Спасом Вас, наши милые!

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От души поздравляю с Яблочным Спасом. Желаю, чтобы Господь оберегал тебя и твою семью от горестей и лиха, чтобы жизнь твоя была такой же яркой, сочной, вкусной и сладкой, как спелое яблоко. Здоровья и блага, мира и счастья, любви и добрых чудес!

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Поздравляю с Яблочным Спасом и желаю, чтобы душа твоя с каждым днём наполнялась прелестным ароматом и прекрасным цветом яблоневого сада, чтобы для сердца твоего каждый день открывал мир доброты, чудес, удачи, радости и счастья. Желаю блага, мира и самой искренней любви дорогих людей.