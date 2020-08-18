Учительница соврала детям о любви к фильмам ужасов и поплатилась.

Свою историю рассказала на сайте Reddit пользовательница с ником FrenchToastFury.

«Я преподаю в шестом классе, и сегодня был первый день (виртуальной) школы. Стремясь сделать процесс менее скучным, я устроила игру в «две правды и ложь», – рассказала учительница.

По ее словам, в качестве примера она привела утверждение: «У меня два брата. Я из Техаса. Я люблю фильмы ужасов».

«К сожалению, я нарушила свои собственные правила и дала им две неправды – про братьев и про фильмы ужасов», – пишет FrenchToastFury.

Далее она исправилась, опровергнув только ложь про братьев.

«По необъяснимым причинам я просто исправилась с братьями, и дети пришли в восторг от моего “крутого хобби”», – пишет учительница.

«Теперь у меня есть дети, которые взволнованно присылают мне письма с вопросами о моих любимых фильмах ужасов и обещают мне создать произведения искусства, основанные на нашей (предположительно) общей любви к этому жанру», – продолжает она.

«Очевидно, учительница средних лет по типу мамы, которая любит фильмы ужасов, для них своего рода единорог, и у меня не хватает духу опровергнуть это», – сетует FrenchToastFury.

Она сочла единственно правильным выходом из этой ситуации превратить ложь в правду.

«Для начала я посмотрела дерьмовый (но все еще пугающий для меня) фильм ужасов на Netflix после школы. Теперь Netflix предлагает другие фильмы ужасов, которые я уже боюсь, просто даже глядя на название и шрифт. Я думаю, что больше никогда не усну», – жалуется учительница.

Изображение Prawny с сайта Pixabay

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