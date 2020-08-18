Кот решил поиграть с крабом, но такой реакции он не ожидал – схватка была “дикой”

В сети появилось новое видео с животными. На нем кот хотел поиграть с крабом.

Об этом сообщает Telegram-канал Discovery.

В начале видео видно, как кот аккуратно трогает краба за клешни, пытается его понюхать и сует к нему свою морду.

Через несколько секунд, когда лапа кота оказывается прямо в клешне у краба, краб закрывает ее и бедный кот начинает носится по комнате от боли.

Носился он до тех пор, пока краб не разжал клешню.

Но и после того, видимо тоже от боли, кот не мог успокоится и метался в разные стороны.

Как писал “источник”, радостный пес так хотел покупаться, что не рассчитал свои силы и сделал сальто в прыжке, а хозяйка сняла все на видео.