Археологи нашли фигурки первобытных свиней – мастерство их создателя поражает

В Польше археологи обнаружили две фигурки свиней, которые были сделаны достаточно реалистично.

Об этом сообщает ресурс Dzieje.pl.

Изделия из глины нашли на территории древнего поселения в польской деревне Машковице. Там проводили раскопки в руинах жилища, возраст которого достигает 3,5 тысячи лет.

Две фигурки лежали в метре друг от друга. Исследователей удивило мастерство их автора, ведь он передал анатомические особенности животных, детально изобразив морду, вымя и полоски на спине. Но такие полосы более характерны для диких свиней. Однако археологи уверенны, что фигурки изображают домашних животных.

“Вы должны помнить, что тогда свиньи больше походили на кабанов, чем на современных племенных животных”, – сказал один из ученых.

По словам исследователей, это первая такая находка в регионе.

Фото: Maciej Pałahicki

Как сообщал “источник”, международная команда археологов разгадала предназначение таинственных кремневых фигурок, которые на протяжении нескольких десятков лет находили в местечке Харайсин в Иордании. Оказалось, что это были ритуальные предметы, изготовленные в эпоху неолита специального для погребения.