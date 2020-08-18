Люди показали, как их “наказала” микроволновка за неправильное использование – лучше не повторять

Сейчас для многих людей микроволновая печь стала незаменимым помощником в быту. Однако не все так хорошо, если пользоваться техникой неправильно.

Фото эпичных случаев опубликовал ресурс 4tololo.

“Перед тем, как положить птичий корм в мешочек, моя мама продезинфицировала его в микроволновке, и случайно сделала крошечный попкорн”

Он забыл налить воду в свою чашку с лапшой быстрого приготовления

“Мой друг открыл микроволновку и не мог понять, что это было. Это был забытый кусок пиццы”

“Я сам установил микроволновую печь и сэкономил 150 долларов. Теперь я потеряю больше”

5000 канадских долларов после того, как кто-то использовал микроволновку для дезинфекции

“Моя дочь взяла на себя приготовление сиропа для своих вафель и поставила его в микроволновку на 5…. минут”

“Я понятия не имею, как это произошло. Мне пришлось приложить усилие, чтобы оторвать стакан”

“Как травмировать себя самым тупым способом: я обожгла руку, доставая томатный суп из микроволновой печи и тут выскочил тост, который я делала, и он меня напугал”

“Итак, я слышал, что это нормально – положить телефон в микроволновую печь, чтобы зарядить его. Мое зарядное устройство вчера сломалось, поэтому я подумал, что стоит попробовать…”

“Гость положил его в микроволновую печь отеля, чтобы “быстро зарядить”. Сработала пожарная тревога”

“Вот что происходит, когда вы подогреваете картофель-фри из Mcdonalds в микроволновой печи в течение 30 минут (вместо 30 секунд)”

“Когда мне было 3 года, я решил положить новый мобильный телефон моего отца в микроволновку”

“Муж моей подруги подумал, что можно положить футболку в микроволновку, чтобы она быстрее высохла”

“Моя жена спросила меня, уверен ли я, что этот контейнер можно класть в микроволновку. Я сказал, что уверен. Я ошибся”

“Я пытался приготовить сэндвич в микроволновке, и разница между 4 и 5 минутами большая”

“Вот что происходит, когда вы говорите своему ребенку, чтобы он сам приготовил себе перекус. Итак, он готовил яйцо в микроволновке в течение 11 минут”

Кто-то принес эти купюры в банк после того, как попытался продезинфицировать их в микроволновой печи

“Лучший совет в жизни: даже если вареное яйцо немного недоготовленное, не кладите его в микроволновую печь”

“Моя мама установила таймер на микроволновой печи не на 75 секунд, а на 75 минут”

“Попытка моей соседки высушить бюстгальтер в микроволновке…”

Как сообщал “источник”, Лив Тейлор из Эппли-Бридж, Большой Манчестер, подогрела курицу и лапшу в микроволновке и забыла про свой обед, но увиденное поразило.