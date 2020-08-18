Яблочный Спас 2020 – что можно и нельзя есть 19 августа

19 августа на Яблочный Спас нужно соблюдать особые правила в еде.
“источник” рассказывает о главных традициях и запретах в продуктах.
Что запрещено употреблять
В Успенский пост нужно отказаться от продуктов животного происхождения и алкоголя. Запрещено:
- мясо и мясопродукты;
- рыба и рыбные продукты (разрешается в праздник Преображения Господня);
- яйца;
- молоко и молочные продукты;
- сладости;
- непостная выпечка;
- фаст-фуд.
В пост нельзя злоупотреблять пряностями, солью, сахаром и жареной пищей.
Что нужно есть в пост
- овощи и фрукты;
- каши, которые стоит готовить без добавления масла;
- растительный белок, который содержится в баклажанах, арахисе, чечевице, сои и всех растениях семейства бобовых.
Праздник Преображения Господня
Считается, что в этот день все же можно есть горячую пищу с маслом. Также разрешено употреблять рыбу и морепродукты.
Как сообщал “источник”, в среду, 19 августа, православные христиане в Украине отмечают праздник Преображения Господнего, который в народе также называют Вторым (Яблочным) Спасом.