Яблочный Спас 2020 – что можно и нельзя есть 19 августа

19 августа на Яблочный Спас нужно соблюдать особые правила в еде.

“источник” рассказывает о главных традициях и запретах в продуктах.

Что запрещено употреблять

В Успенский пост нужно отказаться от продуктов животного происхождения и алкоголя. Запрещено:

мясо и мясопродукты;

рыба и рыбные продукты (разрешается в праздник Преображения Господня);

яйца;

молоко и молочные продукты;

сладости;

непостная выпечка;

фаст-фуд.

В пост нельзя злоупотреблять пряностями, солью, сахаром и жареной пищей.

Что нужно есть в пост

овощи и фрукты;

каши, которые стоит готовить без добавления масла;

каши, которые стоит готовить без добавления масла; растительный белок, который содержится в баклажанах, арахисе, чечевице, сои и всех растениях семейства бобовых.

Праздник Преображения Господня

Считается, что в этот день все же можно есть горячую пищу с маслом. Также разрешено употреблять рыбу и морепродукты.

Как сообщал “источник”, в среду, 19 августа, православные христиане в Украине отмечают праздник Преображения Господнего, который в народе также называют Вторым (Яблочным) Спасом.