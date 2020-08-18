Стало известно, на каких условиях принц Гарри и Меган Маркл могут вернуться в Великобританию

Королевский биограф Омид Скоби, чья книга “В поисках свободы” раскрыла множество проблем, толкнувших Гарри и Меган на отказ от королевских полномочий, рассказал, захотят ли они вернуться на родину принца.

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Скоби сомневается, что пара снова станет работать на королевскую семью, но заявил, что они начнуть совершать частные и профессиональные поездки в Великобританию уже после снятия связанных с коронавирусом ограничений.

“Гарри и Меган ясно дали понять, что их работа в Великобритании продолжится, – сказал репортер в интервью Royal Central. – Хотя их база будет в США, большая часть работы, которую они уже начали, находится на британской земле”.

Скоби упомянул, что королева Елизавета II дала Гарри и Меган понять, что дверь в семью для них всегда открыта, но сами они купили в Калифорнии дом и работают над запуском некоммерческой организации Archewell. “Великобритания всегда будет для них важна, но я не думаю, что мы когда-либо увидим их в качестве работающих членов королевской семьи”, – заявил он.

Между тем в книге Скоби пишет, что после обнародования решения уехать из Великобритании принц Уильям полгода не разговаривал с Гарри. “У него две роли: он не только брат, но еще и будущий король. И с его точки зрения, поступок Гарри повредил репутации королевской семьи”, – говорится в “Поисках свободы”.