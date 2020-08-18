Спасатели бьют тревогу из-за уровня радиации на украинском курорте

В Вольногорске (Днепропетровская область) в Днепровские Мальдивы сливают отходы производства, а вода содержит химические соединения.

Об этом сообщает “Днепровская панорама”.

В конце июня 2020 года сотрудниками Вольногорского городского отдела ГУ ДСНС Украины Днепропетровщины были проведены замеры радиационного фона.

Мероприятие осуществлялось с целью: довести до населения и к приезжим туристам подробную информацию о фоне радиации этой местности.

Замеры проводились сертифицированным дозиметром-радиометром МКС-0,5 “ТЕРРА”, фон радиации показали результаты от 0,04 до 0,08 микрозивертов.

Стоит отметить, что безопасным считается уровень радиации до величины примерно 0,5 микрозивертов.

Ранее “источник” сообщал, что люди смогут жить на Марсе, если для защиты от радиации будут использовать грибы, которые выросли внутри чернобыльского ядерного реактора.