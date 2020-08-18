В Германии футболисты сыграли матч голышом – причина удивила многих

Две футбольные команды в Германии сыграли в футбол полностью обнаженными.

Об этом сообщает DW.

Такое мероприятие они устроили 16 августа в знак протеста против коммерциализации своего вида спорта. Игру организовал художник Геррит Старчевски на стадионе Штимберг на северной окраине промышленного Рурского района.

“Футбольная система больна, поэтому мы все раздеваемся. Все хотят быть аутентичными. Но я думаю, что вы будете особенно аутентичными, только если обойдетесь без всего остального, действительно всего, от рекламных баннеров до одежды”, – сказал Старчевски.

На игроках были только футбольные бутсы и носки. Цвета носков были разделены по командам, чтобы различать, кто за кого играл. Номера игроков были нарисованы вручную на их спинах.

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