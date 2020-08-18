Правозащитники из “Донбасс SOS” рассказали, как защититься от мошенников на КПВВ

Как известно, в последние время из КППВ Донбасса поступает информация о случаях мошенничества. Аферисты обманывают людей под видом «волонтерской помощи» при установке приложения Дій вдома, необходимого для пересечения линии разграничения.

“Помните, настоящие волонтеры никогда не будут просить у вас деньги за свои услуги, запугивать или оказывать моральное давление. Мошенники могут вводить неправильные данные, распространять неправдивую информацию о пересечении линии разграничения, предлагать вам купить смартфон с «правильной» версией Android (для установки программы необходима версия 4.4 и выше), а также SIM-карты”, – сообщили представители правозащитной организации “Донбасс SOS”.

В “Донбасс SOS” советуют: если вы не уверены, что вам предлагают помощь волонтеры настоящих организаций:

❌ НЕ передавайте свои личные данные;

❌ НЕ давайте им в руки смартфон;

❌ НЕ платите за «волонтерские услуги»;

❌ НЕ покупайте у них устройства или SIM-карты.

“Если же вы все-таки столкнулись с мошенничеством на линии разграничения, обратитесь в Национальную полицию Украины по номеру 102! Либо обратитесь к сотрудникам ГПСУ, которые также оказывают помощь по установке и запуску приложения на КПВВ”, – призвали в организации.

Полезные материалы “Донбасс SOS” о сервисе Дій вдома:

👉Как работает приложение для контроля самоизоляции – ответы на часто задаваемые вопросы (https://bit.ly/39UtyJ4)

👉Куда жаловаться на ошибки в приложении (https://bit.ly/2ECmc14)

👉 Инструкцию по работе сервиса и прохождению самоизоляции от Кабмина (https://bit.ly/2FB8QCX)

👉 Как узнать версию Android на своем смартфоне (https://bit.ly/2FAk0I5)