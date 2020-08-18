Мобильный Центр предоставления админуслуг заработает на Попаснянщине

Председатель Луганской областной государственной администрации – руководитель областной военно-гражданской администрации Сергей Гайдай принял участие в презентации мобильного ЦПАУ, который в ближайшее время будет доставлен в Попасную.

Об этом сообщает пресс-служба ЛОВГА.



Центр будет служить не только городу, но и другим удаленным населенным пунктам района.



Осмотрев техническое оборудование ЦПАУ Сергей Гайдай отметил, что такими мобильными комплексами будут обеспечены и новые пункты пересечения линии разграничения, а именно – в Золотом и Счастье.



Представленный мобильный ЦПАУ создан в рамках Программы ООН по восстановлению и развитию мира при финансовой поддержке Правительства Канады и является первым из пяти, запланированных для работы в Луганской области. Мобильный ЦПАУ – это комфорт, доступность, автономность, проходимость, интернет, четыре рабочих места, современное оборудование, в том числе, для оформления паспортов.



Сейчас осуществляется разработка новой геолокализованной информационной платформы и мобильного приложения (в состав которого будет входить система SMS-оповещения), что позволит пользователям легко найти информацию о соответствующих административных и регуляторных процедурах, отследить местонахождение мобильных ЦНАП, а также предоставить обратную связь о полученных услугах.