Рианна остроумно потроллила своего двойника – отличить девушек практически невозможно

Грамотный макияж, прическа и цветные контактные линзы сделали 28-летнюю Присциллу Беатрис настоящим двойником Рианны. Схожесть звезды и ее фанатки признали тысячи пользователей соцсетей – в том числе и сама певица.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от The Shade Room (@theshaderoom) 14 Авг 2020 в 6:33 PDT

Присцилла опубликовала в TikTok видео, на котором танцует перед фотографией Рианны спиной к камере. Затем она оборачивается и показывает, насколько похожа на 32-летнюю знаменитость. Ролик быстро стал вирусным, ведь девушке удалось досконально повторить образ Рианны на церемонии награждения British Fashion Awards 2019 года. На своей странице в Instagram его опубликовало медиа The Shade Room, где он попался на глаза самой звезде.

“Где новый альбом, сестренка?” – написала она, присоединившись к армии фанатов, которые уже 4 года ждут ее девятый студийный альбом. Дело в том, что в последние месяцы Рианну много критикуют за то, что она забросила музыку, сосредоточившись на продвижении своего модного бренда и косметики Fenty. Теперь, похоже, певица нашла двойника, которому можно адресовать все неудобные вопросы.

Фото: instagram.com/priscila.beatrice

Присциллу, однако, троллинг кумира совсем не задел. В своем Instagram она написала: “Я все еще не могу в это поверить! Страница @theshaderoom поделилась моим видео в своем профиле и Рианна собственной персоной посмотрела его и прокомментировала! Знаете, что я чувствую сейчас? Я не могу перестать плакать от эмоций! Я счастлива! Это мечта!”