Кот забавно обиделся на хозяйку, которая пошла гулять без него – видео сделало его “звездой”

В сети появилось забавное видео с котом Маркусом, который обиделся на свою хозяйку, она пошла гулять без него.

Об этом сообщает “The Dodo”.

“Он полностью изменил мою жизнь. До него у меня никогда не было домашнего питомца, и он сделал меня любителем животных”, – рассказала Кира Пирсон, которая около трех лет назад приютила Маркуса.

Маркус – чрезвычайно игривый кот, но он также может быть упрямым и хочет что-то делать только в том случае, если это делается на его условиях.

Пирсон недавно решила покрасить входную дверь и вышла на улицу, чтобы закончить работу – без Маркуса. Он нашел способ сообщить своей маме, что он чувствует, когда она находится на улице без него.

Пирсон не могла удержаться от смеха, когда увидела в окне маленькую голову Маркуса с очень раздраженным выражением лица. Он агрессивно смотрел на нее, надеясь, что, может быть, его гнев заставит ее открыть дверь и выпустить его – но, конечно, это не сработало.

“Он оставался у окна около трех минут, прежде чем решил, что у него есть дела поважнее. В конце концов Маркус покинул окно – но это определенно не значит, что он перестал пытаться найти способ получить то, что он хочет”, – рассказала Кира Пирсон.

Как сообщал “источник”, ранее навязчивый кот устроил собаке проверку на “прочность” – он решил достать пса, который явно не был настроен на дружеское общение. К счастью, из-за своего поведения кот отделался лишь легким испугом.

Также рыжий кот устроил забавную драку сам с собой – и это видео повеселило пользователей сети, сделав домашнего любимца “звездой”. Ролик с участием кота собрал в Tiktok более 1,6 млн просмотров.