В Станице Луганской отметили шестую годовщину освобождения от НВФ

18 августа 2020, ко Дню освобождения Станицы Луганской от незаконных вооруженных формирований, состоялся автопробег, торжественный митинг и праздничный концерт.

Об этом сообщает пресс-служба Станично-Луганской РГА.

Автопробег начался с с. Макарово, где колонна автомобилей с желто-голубыми флагами отправилась к зданию Станично-Луганского поселкового совета на торжественный митинг. Во время мероприятия, Юрий Золкин отметил, что шесть лет назад над административными зданиями Станицы Луганской запестрели украинские флаги – символы безопасности и закона, а сила нашего народа заключается в том, что несмотря ни на что, мы всегда помним, что мы украинцы:

“В этот день мы выражаем слова благодарности всем военнослужащим Вооруженных Сил Украины, Национальной гвардии, пограничникам, батальонам Национальной полиции, УСН, СИМИС, добровольческим батальонам, которые освобождали Станицу Луганской в ​​2014 году, и сегодня прилагают много усилий для того, чтобы мы жили в мирной Станице. Уверен, что в ближайшее время наступит мир, и начнется он со Станицы Луганской”.



Также было предоставлено слово матери погибшего пограничника Вячеслава Фирсова, Светлане Фирсовой, после чего состоялось возложение цветов к памятному знаку воинам, погибшим во время проведения АТО / ООС. На праздник Станицу Луганскую посетил 24-й отдельный штурмовой батальон «Айдар», бойцы которого присоединились к торжественным мероприятиям и автопробегу. Во время автопробега почтили память погибших героев, которые защищали Станицу Луганскую и возложили цветы к памятным знакам погибшим.