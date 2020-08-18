Новый всплеск коронавируса в Германии усиливает опасения по поводу второй волны в Европе – Bloomberg

Рекордное количество новых случаев коронавируса, зафиксированное в Германии, вызывает опасения по поводу возобновления распространения инфекции в Европе.

Об этом пишет Bloomberg.

Немецкий рекорд

По данным Университета Джонса Хопкинса, по состоянию на вторник, 18 августа, в Германии за сутки было зарегистрировано 1693 новых случая заболевания – это рекордный показатель с 25 апреля. Весной на пике пандемии количество ежедневных случаев заболевания достигало почти 7000 человек.

По данным национального института здравоохранения RKI, в последние недели произошел ряд вспышек в тех местах, где проводились крупные семейные и развлекательные мероприятия, а также в учебных и профессиональных учреждениях.

Канцлер Ангела Меркель заявила, что рост количества инфицированных – это проблема, хотя и управляемая. ПО ее словам, в настоящее время нет возможности ослабить ограничения в стране. Некоторые условия карантина будут даже более жесткими. В частности, на выходных министр здравоохранения Йенс Спан предложил ограничить общественные собрания.

Ужесточение карантинных ограничений

Европейские чиновники снова ужесточают ограничения на передвижение, чтобы предотвратить распространение болезни во время летних вечеринок и путешествий. Испания и Италия закрыли ночные клубы, а Греция ограничила часы работы баров и ресторанов, чтобы попытаться избежать более радикальных мер после окончания курортного сезона.

Официальные лица Австрии и Ирландии сегодня обсудят возможные новые ограничения из-за вспышки коронавируса в Германии. В Нидерландах могут вновь ввести ограничения на количество участников на групповых собраниях.

Ситуация в других странах

Италия. В первоначальном эпицентре вспышки на континенте в понедельник, 17 августа, сообщили о 320 новых случаях коронавируса. Это самый самым низким показателем за неделю.

Франция. Здесь за сутки зарегистрировано 493 новых случая заражения. Это значительно меньше, чем днем ранее. Однако, в связи с ростом числа новых случаев в последние недели власти рассмотреть новые меры, такие как ношение масок в офисах. Летом местные власти закрыли некоторые общественные места, например пляжи, для предотвращения вечеринок. Ночные клубы были закрыты с середины марта, а запрет на собрания более 5000 человек продлен до конца октября.

Испания. С конца июля здесь наблюдается устойчивый рост числа новых случаев инфицирования. В понедельник стало известно о еще 1833 случаях.

Австрия. В этой стране обсуждают изменения в своем пограничном режиме. Отдыхающие, которые возвращаются из бывшей Югославии и Турции, стали одним из факторов, из-за которого увеличилось суточное количество заболевших до четырехмесячного максимума. Сегодня канцлер Себастьян Курц может объявить о новых мерах после встречи с министрами здравоохранения и внутренних дел.

Ирландия. В правительстве рассматривают новые рекомендации органов здравоохранения. В частности пожилым и уязвимым людям будут предлагать ограничить время на открытом воздухе. Собрания в помещении будут ограничены до шести человек, а собрания на открытом воздухе – до 15 человек.

Нидерланды. Амстердам объявит о более жестких мерах во вторник, 18 августа. Об этом сообщает голландское информационное агентство ANP поздно вечером со ссылкой на министра здравоохранения Уго де Йонге.

Как сообщал источник, резкое увеличение числа случаев заболевания по всему континенту и последовавший за этим хаос в поездках заставили правительства стран Европы поверить в новую реальность.