Яблочный спас 2020: традиции, обычаи и запреты

В среду, 19 августа, в Украине отмечают Яблочный или Второй спас. По-традиции в этот день отправляются в церковь, чтобы освятить фрукты и мед.

По народным приметам, Яблочный Спас означает наступление осени и преображение природы. У восточных славян только с Яблочного Спаса позволялось есть яблоки и блюда из плодов нового урожая.

Об этом идет речь в материале “Информатора”

Еще в VIII веке установился обычай освящать в этот день плоды нового урожая. В наших местах это были в первую очередь яблоки. Потому и получил церковный праздник еще одно называние — Яблочный Спас.

ЧТО НЕЛЬЗЯ ДЕЛАТЬ НА ЯБЛОЧНЫЙ СПАС

Считается, что до праздника нельзя есть яблоки. Плоды нельзя вкушать даже в этот день, пока они не освящены в храме. Также нельзя убивать насекомых. Считается, что если в этот день муха дважды села на руку одному человеку, то ему будет везти весь год. В этот день запрещается любая физическая работа. Нельзя заниматься уборкой, шитьем, стройкой. Приветствуется только приготовление пищи или сбор урожая.

На Яблочный спас не стоит ссориться или желать зла другому ближнему. Ведь ваш негатив вернется сторицей. Существуют и ограничения в пище на спас. Не рекомендуется кушать жирную пищу, яйца и мясо.

ОБЫЧАИ И ТРАДИЦИИ

На Яблочный спас принято печь пироги с яблоками, а также другие блюда с добавлением яблок. Считается, что на праздник нужно угощать пирогами с яблоками детей и бедняков. Также в этот день начинается сбор урожая яблок и заготовка фруктов на зиму.

Яблочный Спас – третий летний день, когда принято поминать умерших (первые два – Страстной Четверг и Троица). Обрядовые блюда – пироги и вареники с яблоками, печеные яблоки, другая выпечка и блюда из яблок, компот. Существовала также традиция исключительно для женского пола. В старину девушки, разговлялись яблоками и думали о суженых. Они приговаривали: «Что загадано — то надумано! Что надумано — то сбудется! Что сбудется — не минуется».

19 августа в Украине отмечают Яблочный спас

ЧТО СВЯТИТЬ

Каждый продукт, который стоит поместить в корзину для освящения несет символическое значение, сакральный смысл которого важно знать. По традиции в спасову корзину кладут яблоки (как символ урожая и крепости души и тела), сливы, виноград, персики, а также хлеб (символ дома и семьи), хрен (символ стойкости в вере), соль (символ готовности к жизненным) и разнообразную выпечку с яблоками. Освященные продукты нельзя выбрасывать. Их стараются съесть за праздничным столом, поделиться с друзьями, гостями и родственниками.

ЧТО НЕЛЬЗЯ НЕСТИ В ЦЕРКОВЬ

В корзину не кладут мясных изделий и никакого алкоголя. Деньги и прочие материальные ценности также лучше не приносить в церковь в этот день.