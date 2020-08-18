Женщина сжигала мусор на территории детсада – что произойдет дальше, не мог представить никто

Во Львове в воскресенье, 16 августа, на территории детского сада на улице Китайской, женщина жгла мусор. Огонь перекинулся на нее.

Об этом сообщается на Facebook-странице полиции области.

Об обнаружении обгоревшего тела женщины в полицию сообщили 17 августа рано утром. На месте правоохранители установили личность погибшей – 68-летней жительницы Львова, которая была сотрудницей детского сада.

По предварительным данным, при сжигании мусора на женщине загорелась одежда, однако она не смогла самостоятельно погасить пламя и умерла от полученных ожогов.

Тело погибшей направлено на судебно-медицинскую экспертизу. Следователи открыли уголовное производство по ч. 2 ст. 270 (Нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности). Правоохранители устанавливают все обстоятельства гибели женщины.

Как сообщал “источник”, в апреле мужчина, сжигая мусор, стал невольной причиной масштабного пожара в Киевской области.