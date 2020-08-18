Коронавирус может вызывать у детей диабет: ученые обескуражили заявлением

У детей, переболевших Covid-19, может развиться диабет 1 типа.

Об исследовании ученых из Имперского колледжа Лондона рассказывает Mail Online.

В период с 23 марта по 4 июня около 30 детей заболели диабетом 1 типа в пяти педиатрических отделениях Лондона. Это примерно вдвое больше, чем обычно. Пятеро из заболевших детей либо имели положительный результат теста на коронавирус, либо, вероятно, болели им в прошлом. Это помогло ученым установить связь между Covid-19 и диабетом у детей.

По мнению медиков, коронавирус может напрямую атаковать клетки поджелудочной железы, которые жизненно важны для производства инсулина. Диабет 1 типа возникает, когда иммунная система разрушает клетки, производящие инсулин. Это вызвано ошибкой иммунного ответа организма, когда иммунная система ошибочно нацеливается и убивает бета-клетки.

Эксперты по-прежнему не понимают, что вызывает эту ошибку, но некоторые из свидетельств указывают на вирус как на наиболее вероятную причину. Вместе с тем, ученые проведут дополнительные исследования, так как на данный момент достоверных доказательств того, что Covid-19 может вызывать диабет 1 типа нет.

На сегодняшний день самые убедительные доказательства указывают на то, что вирус является наиболее вероятной причиной развития диабета. Были обнаружены ассоциации между диабетом 1 типа и рядом различных вирусов.

Как сообщал “источник”, ранее главврач Александровской клинической больницы Киева Людмила Антоненко заявила, что коронавирус может вызывать серьезные проблемы со здоровьем даже после того, как человек полностью вылечился от вируса.