Невероятная оптическая иллюзия взорвала сеть – обнаженная модель позирует, но ее не видно

В сети появились оригинальные снимки, на которых позируют обнаженные модели, они замаскированные краской для тела и невидимые на множестве живописных фонов.
Об этом сообщает “The Sun”.
Картины созданы 54-летним немецким художником Йоргом Дюстервальдом, который уже более 20 лет использует краски для тела в своих работах.
Фотографии требуют, чтобы модель была тщательно окрашена, прежде чем она будет аккуратно размещена на заданном фоне.
Как только модель будет на месте, Йорг добавляет детали к покраске, чтобы они максимально гармонировали.
Каждая съемка детально спланирована и обычно занимает несколько часов.
Йорг использовал свои навыки в многочисленных творческих проектах, включая художественные работы, рекламу и маркетинговые кампании на телевидении.
Каждое из изображений в его последнем наборе представляет разные месяцы в году и будет включено в календарь на 2021 год, посвященный природе.