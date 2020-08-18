Невероятная оптическая иллюзия взорвала сеть – обнаженная модель позирует, но ее не видно

В сети появились оригинальные снимки, на которых позируют обнаженные модели, они замаскированные краской для тела и невидимые на множестве живописных фонов.

Об этом сообщает “The Sun”.

Картины созданы 54-летним немецким художником Йоргом Дюстервальдом, который уже более 20 лет использует краски для тела в своих работах.

Фотографии требуют, чтобы модель была тщательно окрашена, прежде чем она будет аккуратно размещена на заданном фоне.

Как только модель будет на месте, Йорг добавляет детали к покраске, чтобы они максимально гармонировали.

Каждая съемка детально спланирована и обычно занимает несколько часов.

Йорг использовал свои навыки в многочисленных творческих проектах, включая художественные работы, рекламу и маркетинговые кампании на телевидении.

Каждое из изображений в его последнем наборе представляет разные месяцы в году и будет включено в календарь на 2021 год, посвященный природе.