Портативные рации Kenwood: виды и характеристики

Портативные рации Kenwood в Украине

Портативные рации – это небольшие ручные радиостанции. Они представляют собой переносные приемо-передающие устройства, обеспечивающие беспроводную связь. Портативные рации широко используются персоналом промышленных предприятий, представителями аварийно-спасательных служб, охранными агентствами, водителями, военными и работниками полиции, спортсменами и туристами. Главное их преимущество – бесплатная двухсторонняя беспроводная связь, которая не зависит от зоны покрытия мобильных операторов.

Виды и характеристики

Портативные рации имеют компактные размеры и небольшой вес. В зависимости от мощности и функциональных возможностей они подразделяются на 3 класса:

Любительские имеют небольшую мощность до 2,5 Вт и радиус действия 500 – 700 м. Имеют пластиковый корпус и небольшой функционал. Обычно продаются парами.

Полупрофессиональные портативные рации позволяют поддерживать связь на расстоянии 1,5 – 2 км. Корпус из высокопрочного пластика защищен от пыли и брызг.

позволяют поддерживать связь на расстоянии 1,5 – 2 км. Корпус из высокопрочного пластика защищен от пыли и брызг. Профессиональные модели мощностью более 5 Вт работают в радиусе до 15 км. Они прочны, надежны, многофункциональны, но имеют высокую стоимость.

Как выбрать портативную рацию

Одним из основных критериев при выборе является производитель. Большой авторитет и доверие среди пользователей заслужили надежные портативные рации Kenwood. Подобрать подходящую модель можно на сайте https://catalog.drsua.com/. Официальный представитель Kenwood в Украине компания ООО «Цифровые радиосистемы» предлагает широкий ассортимент изделий от ведущего японского бренда по самым выгодным ценам.

В зависимости от назначения и условий использования портативной рации необходимо выбрать подходящую мощность и радиус действия. Затем стоит подобрать диапазон. Наиболее востребованными являются диапазоны CB (27 МГц), VHF (134 – 174 МГц), UHF (400 – 474 МГц). Диапазон CB подойдет для использования на открытой местности, поскольку имеет невысокую проникающую способность. Устройство VHF имеет среднюю проникающую способность радиосигнала и предназначено для работы за городом. Портативные рации UHF могут быть использованы для обеспечения стабильной связи в условиях городской застройки.

Также при выборе следует обратить внимание на элементы питания (батарейки или аккумуляторы) и время автономной работы, наличие достаточного количества каналов, субкодов, ячеек памяти. Корпус должен быть защищен от ударов, воздействия пыли и влаги, а также иметь удобную форму и размеры.